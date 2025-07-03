Малік Скотт, колишній спаринг-партнер володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО), для SecondsOut прокоментував майбутній бій українця проти чемпіона IBF британця Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Складно сказати, бо Дюбуа – трохи інший. Усик є тим, ким він є. Якби я робив ставки, то поставив би на Усика, бо він завжди знаходить спосіб перемогти.

Але Дюбуа – серйозна загроза на цю мить, безперечно він входить до числа топових надважковаговиків. Великий, небезпечний панчер, та ще й з хорошим тренером – Доном Чарльзом за спиною».