Колишній тренер Уайлдера розповів, на кого поставить у реванші Усик – Дюбуа
Американський спеціаліст відзначив прогрес чемпіона IBF
близько 2 годин тому
Малік Скотт, колишній спаринг-партнер володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО), для SecondsOut прокоментував майбутній бій українця проти чемпіона IBF британця Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).
«Складно сказати, бо Дюбуа – трохи інший. Усик є тим, ким він є. Якби я робив ставки, то поставив би на Усика, бо він завжди знаходить спосіб перемогти.
Але Дюбуа – серйозна загроза на цю мить, безперечно він входить до числа топових надважковаговиків. Великий, небезпечний панчер, та ще й з хорошим тренером – Доном Чарльзом за спиною».
Нагадаємо, перший поєдинок відбувся у серпні 2023 року, тоді Усик нокаутував британця у 9-му раунді.
Реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні.
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