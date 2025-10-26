Ярослав Михалушко виграв титул WBC International
Український проспект здолав мексиканця в конкурентному бою
близько 1 години тому
У рамках шоу Omnisport La Prealle в Ерсталі (Бельгія) український проспект напівсередньої ваги Ярослав Михалушко (12-0, 9 КО) здобув вакантний титул WBC International.
У десятираундовому поєдинку він переміг мексиканця Алексиса Ріоса Мунгію (12-4-2, 6 КО) одностайним рішенням суддів.
Бій розпочався активно, оскільки Михалушко швидко відправив суперника в нокдаун, демонструючи потужність в ударах. Однак, добити суперника він не зміг.
Мунгія почав контролювати бій джебом і Михалушко почав пропускати дуже багато ударів.
У восьмому раунді короткий правий кросс Михалушко вдруге відправив мексиканця в нокдаун. Цей момент вирішив долю поєдинку. Судді віддали перемогу українцю: 100-88, 97-91, 98-90.
