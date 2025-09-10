Олег Гончар

Українські боксери Ярослав Михалушко (11-0, 9 КО) та Максим Молодан (8-1, 5 КО) отримали суперників для своїх наступних поєдинків.

Бої українців відбудуться 25 жовтня в Генті, Бельгія, в рамках вечора боксу, організованого промоутерською компанією 12 Rounds Promotion, повідомляє LuckyPunch.

Михалушко, який виступає в напівсередній вазі, проведе 10-раундовий бій проти мексиканця Алексіса Мунгії (12-3-2, 6 КО).

26-річний Мунгія відомий своєю стійкістю та агресивним стилем, а в останньому бою в липні 2025 року він переміг технічним нокаутом колумбійця Хуана Карлоса Родрігеса. Для Михалушка це буде перший бій за межами України, де він здобув усі свої перемоги, дев’ять із яких — нокаутом.

Молодан, боксер середньої ваги, зустрінеться з бельгійцем Ентоні Лоффетом (14-4, 3 КО) за титул WBC Francophone.

Лоффет, 30-річний місцевий боксер, у 2024 році програв титул WBC Silver росіянину Магомеду Мадієву, але залишається небезпечним суперником завдяки технічній підготовці. Молодан, який у липні 2025 року переміг грузина Заура Гваджава, прагне завоювати перший значущий титул у кар’єрі.

Обидва поєдинки стануть частиною вечора боксу, головною подією якого буде бій за титул EBU у легкій вазі між бельгійцем Франческо Патери та італійцем Самуелем Нмомо.