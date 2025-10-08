Олег Гончар

Промоутер боксера надважкої ваги Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО) Френк Воррен розповів про труднощі з підбором суперників, передає The Ring.

За його словами, за всю кар’єру в боксі йому ще ніколи не було так складно знайти суперника для 20-річного бійця. Він зазначив, що ситуація в надважкій вазі зараз непроста, адже всі пояси належать Олександру Усику, і поки ніхто не знає, чи захищатиме українець титул, чи вирішить від нього відмовитися.

Воррен додав, що конкуренти борються за позиції, а один менеджер запросив за бій 3,5 мільйона доларів, що Воррен назвав «божевіллям».

«Всі хочуть вигідних умов, але коли Мозес виграє титул, вони стоятимуть у черзі». Мозес Ітаума

Раніше Ітаума відмовився від елімінатора IBF проти Френка Санчеса, який міг зробити його обов’язковим претендентом на титул Усика.