Британський проспект надважкого дивізіону Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) для Boxing King Media відповів на питання про можливий поєдинок проти абсолютного чемпіона українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Одне питання щодо ситуації з Усиком. Багато людей кажуть, що ти провів на рингу лише одну годину, якщо підсумувати всі твої бої. Чи достатньо тобі цієї години, щоб битися з одним із найвидатніших бійців усіх часів?

«Чи це моя вина, що я провів одну годину на рингу? Одна з речей, через яку я та моя команда переймаємось, це кількість проведених раундів.

Але причина, чому ми б билися з Усиком, хоча мені й потрібно провести більше часу на ринзі, полягає в тому, що бій з Усиком – це безпрограшна ситуація. Якщо я вийду туди і переможу, то я стану чемпіоном світу у надважкій вазі.

Але якщо я, не дай Боже, програю, то я програю Усику – чемпіону світу у надважкій вазі, а мені зараз 20 років. Тож це безпрограшна ситуація».