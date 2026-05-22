Сергій Разумовський

Український боксер Олександр Усик (24-0, 15 КО) з’явився на фінальній пресконференції перед боєм із Ріко Верховеном у спеціально підготовленому образі з нагоди Дня вишиванки. Його вихід одразу привернув увагу присутніх, адже спортсмен обрав не просто стильний костюм, а символічний наряд, що поєднав сучасність і національні традиції.

Образ для Усика створила дизайнерка Ельвіра Гасанова. За задумом авторки, костюм став своєрідною візуальною заявою, у якій через моду передано повагу до української історії та культурної спадщини. У ньому сучасний крій гармонійно поєднано з мотивами, натхненними козацьким строєм, завдяки чому вбрання виглядає водночас актуально та глибоко символічно.

Такий образ Усика мав особливе значення саме в День вишиванки, коли в Україні традиційно підкреслюють зв’язок із національними цінностями, символами та корінням. Вихід боксера в цьому костюмі став частиною не лише спортивної, а й культурної події, яка вийшла за межі звичайної пресконференції.

Нагадаємо, 23 травня Олександр Усик і Ріко Верховен зустрінуться в ринзі у бою за звання чемпіона світу з боксу. В Україні офіційну трансляцію цієї унікальної події забезпечить платформа «Київстар ТБ».