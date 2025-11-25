Олег Гончар

Президент України Володимир Зеленський нагородив українського 15-річного боксера Марка Аветікяна медаллю «Майбутнє України». Про це повідомила Федерація боксу України.

Зеленський відзначив Аветікяна, який у червні 2025 року врятував друга під час російського удару по Білгород-Дністровському.

Під час вибуху на них обвалилася частина стіни і прийшлося рятувати друга з-під завалів. При цьому, Марк був поранений.

