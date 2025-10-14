Очільника Федерації тайського боксу України Труханова позбавили громадянства — указ Зеленського
Це рішення ухвалено після перевірки наявності російського громадянства
близько 1 години тому
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства мера Одеси та очільника Федерації тайського боксу України Геннадія Труханова.
Як повідомляє Суспільне з посиланням на джерела в Офісі президента, рішення ухвалене щодо осіб, у яких підтверджено наявність російського громадянства.
Усик на полі із легендами: благодійний матч відкрив iGaming саміт у Лісабоні.