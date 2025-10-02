Олег Гончар

Український боксер Данило Жасан поділився думками про перемогу над грузином Георгієм Кушиташвілі в 1/4 фіналу чемпіонату світу з боксу, передає Oboz.ua.

«Не хотілося б давати медійності цьому хлопцю з Росії». Данило Жасан Данило Жасан

Жасан зазначив, що Кушиташвілі поводився неналежно щодо українців і отримав заслужене в першому раунді. Бій зупинили через розсічення грузина, і судді присудили перемогу Жасану за підсумками раунду.

За словами українця, він хотів продовжити бій, адже «прощупав» суперника і піймав кураж. Однак лікар вирішив, що Кушиташвілі не може продовжувати через травму.

До 2022 року Кушиташвілі виступав за збірну Росії.

Ця перемога принесла Жасану бронзову медаль чемпіонату світу.