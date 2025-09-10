Олег Гончар

На чемпіонаті світу з боксу в Ліверпулі українець Данило Жасан (до 85 кг) здобув перемогу в 1/8 фіналу над ірландцем Браяном Лі Кеннеді.

У другому раунді Жасан відправив суперника в нокдаун, продемонструвавши домінування в ринзі.

Після всіх трьох раундів всі судді віддали перемогу Жасану — 5:0 (30:26, 30:26, 30:25, 30:26, 30:26).

На старті турніру українець переміг німця Аммара Абдулджабара роздільним рішенням суддів.

У чвертьфіналі, який відбудеться 10 вересня, Жасан зустрінеться з грузином Георгієм Кушіташвілі.

