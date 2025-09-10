Українець Жасан вийшов до чвертьфіналу ЧС-2025
Данило упевнено переміг ірландця Кеннеді
близько 2 годин тому
Данило Жасан
На чемпіонаті світу з боксу в Ліверпулі українець Данило Жасан (до 85 кг) здобув перемогу в 1/8 фіналу над ірландцем Браяном Лі Кеннеді.
У другому раунді Жасан відправив суперника в нокдаун, продемонструвавши домінування в ринзі.
Після всіх трьох раундів всі судді віддали перемогу Жасану — 5:0 (30:26, 30:26, 30:25, 30:26, 30:26).
На старті турніру українець переміг німця Аммара Абдулджабара роздільним рішенням суддів.
У чвертьфіналі, який відбудеться 10 вересня, Жасан зустрінеться з грузином Георгієм Кушіташвілі.
