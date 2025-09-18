Українська каноїстка Людмила Лузан поділилася очікуваннями від Олімпійських ігор-2028 в Лос-Анджелесі.

За словами Лузан, в Лос-Анджелесі вона хоче лише перемоги й інший результат їй не потрібен.

Медалі іншої чеканки в мене вже є, тому, звичайно, наявне прагнення стати чемпіонкою. Загадувати не будемо, але для перемоги робитимемо все можливе. Це реально, а як складеться – побачимо.

Бо після Олімпіади в Парижі теперішній успіх я б назвала фантастикою. Тим більше на 200-метрівці. Але мені самій було важливо переконатися, що можу стати чемпіонкою світу на спринтерській дистанції. У ній своя специфіка, проте якщо правильно підійти до підготовки, то можна всього досягти.