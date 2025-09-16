Денис Сєдашов

Національний олімпійський комітет України оголосив переможців щомісячної відзнаки «Найкращий спортсмен місяця».

Експертна комісія НОК України визнала веслувальницю Людмилу Лузан найкращою спортсменкою серпня. На чемпіонаті світу в Мілані вона перемогла на всіх дистанціях, в яких барала участь, зокрема в олімпійських дисциплінах — каное-одиночка 200 м та каное-двійка 500 м.

Найкращим юним спортсменом серпня названо плавця Нікіту Шеремета — він став чемпіоном світу серед юніорів на дистанції 50 м вільним стилем і встановив юніорський рекорд світу у півфіналі.

