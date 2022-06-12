Збірна України стала третьою на Кубку світу з веслування на байдарках та каное
Українська четвірка каноїсток візьме участь в ЧС-2022
Спортсменки включені до складу команди, яка відправиться на навчально-тренувальний збір в Канаду
Жіноча четвірка (каное) / Фото - ФКУУ присутності всіх членів Виконкому ФКУ відбулося онлайн-засідання керівного органу федерації. Про це повідомляє прес-служба ФКУ.
На даному заході, в тому числі, було розглянуто звернення членів жіночої збірної, яке надійшло на ім'я президента ФКУ з проханням включити жіночу четвірку (Танько, Докієнко, Горлова, Кукліновська) в навчально-тренувальний збір з підготовки до ЧС в Галіфаксі (Канада).
Виконком ФКУ більшістю голосів прийняв рішення включити спортсменок в список на участь в ЧС-2022 і сприяти в пошуку джерел фінансування. Щодо перебування української команди в Канаді, як відомо, є певні домовленості ФКУ про фінансування витрат канадською стороною.
Крім жіночої байдарки також виникали суперечки з приводу каноїстів і каноїсток. До обговорень навіть залучали тренерів збірної Миколи Мацапуру і Сергія Жиляєва. Все ж вдалося знайти спільне рішення і затвердити повний склад української делегації на чемпіонат світу. Склад буде оголошений найближчим часом.
А тим часом чемпіон світу Іван Семікін розкритикував головного тренера команди Ігоря Нагаєва.
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