Українська четвірка каноїсток візьме участь в ЧС-2022

Спортсменки включені до складу команди, яка відправиться на навчально-тренувальний збір в Канаду

Жіноча четвірка (каное) / Фото - ФКУ

У присутності всіх членів Виконкому ФКУ відбулося онлайн-засідання керівного органу федерації. Про це повідомляєФКУ.На даному заході, в тому числі, було розглянуто звернення членів жіночої збірної, яке надійшло на ім'я президента ФКУ з проханням включити жіночу четвірку () в навчально-тренувальний збір з підготовки до ЧС в Галіфаксі (Канада).Виконком ФКУ більшістю голосів прийняв рішення включити спортсменок в список на участь в ЧС-2022 і сприяти в пошуку джерел фінансування. Щодо перебування української команди в Канаді, як відомо, є певні домовленості ФКУ про фінансування витрат канадською стороною.Крім жіночої байдарки також виникали суперечки з приводу каноїстів і каноїсток. До обговорень навіть залучали тренерів збірної. Все ж вдалося знайти спільне рішення і затвердити повний склад української делегації на чемпіонат світу. Склад буде оголошений найближчим часом.А тим часом чемпіон світу