Влад Єфімов «Веслування України» з Рачіце

19 червня в чеському Рачіце розпочнеться чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каное. До вашої уваги прев’ю до першого з двох найголовніших стартів року (у серпні – чемпіонат світу).

СКЛАД КОМАНДИ

Отже, до Рачіце у складі збірної України, яку з цього року знову очолив Юрій ЧЕБАН, відправилося 18 спортсменів.

Кольори збірної в Чехії захищатимуть як титуловані спортсмені, як і талановита молодь, яка вже встигла заявити про себе на міжнародному рівні.

Серед титулованих – неодноразова призерка Олімпіади, чемпіонка світу та Європи Людмила Лузан, бронзовий призер Олімпіади Дмитро Янчук, чемпіони світу Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов, Андрій Рибачок, чемпіон Європи Олександр Зайцев, переможниця Європейських Ігор Валерія Терета, неодноразова призерка чемпіонатів Європи Марія Повх, призер чемпіонату Європи Павло Алтухов, а також Олена Циганкова, яка цього місяця стала чемпіонкою Європи з марафону.

Серед молоді відзначимо дебютантку чемпіонату Європи Ірину Федорів, а також Іванну Дяченко – ці спортсменки завоювала медалі на травневому етапі Кубку світу, причому Федорів стала срібною призеркою в олімпійському виді.

Втім, ми розуміємо, що титули самі по собі нічого не значать, все залежить від підготовленості спортсменів/ екіпажів безпосередньо до старту. Тож далі саме про це.

ЖІНОЧЕ КАНОЕ

Жіноче каное на чолі з Людмилою Лузан, починаючи з 2021-го року, є найбільш медалеємним видом збірної України – нагороди всіх міжнародних змагань у різноманітних видах програми. Чимало з них завойовано в екіпажі з Анастасією Рибачок (Четверіковою), яка зараз в другому декреті, тож на арені нові обличчя.

Втім, Валерія Терета таким стала в 2023-му році, коли з Людмилою Лузан виграла Європейські ігри в олімпійській двійці (500 м), а ось Ірина Федорів, яка має в колекції десяток медалей чемпіонатів Європи і світу серед молоді і юніорів, отримала можливість заявити серед дорослих про себе тільки в травні, на Кубку світу, і зробила це успішно, зокрема екіпаж Федорів/ Терета завоював срібло на дистанції 200 м. Втім, в пошуках найсильнішого екіпажу, перед усім, в олімпійському виді, вже з прицілом на Лос-Анджелес-2028, тренерський штаб вирішив спробувати варіант з участю двох найсильніших (за підсумками Кубку України) одиночниць – Лузан/ Федорів, який дебютує вже на чемпіонаті Європи. Дуже цікаво буде побачити цей екіпаж у справі.

Щодо медалей, якщо все буде добре, може чекати від дівчат 3-4-х нагород.

ЧОЛОВІЧА БАЙДАРКА

Чоловіча байдарка після багаторічної перерви заявила про себе в олімпійських видах тільки в минулому циклі, але заявила настільки, що три роки поспіль підіймалася на п’єдестал чемпіонатів світу в олімпійському класі, чого не вдавалося ще нікому в пострадянській історії українського веслування. В Парижі-2024 чоловіча четвірка підтвердила свій клас, зупинившись в кроці від медалей.

Восени завершив кар’єру Іван Семикін – один із «Energy Circle» (саме під таким брендом хлопці виступали упродовж трьох сезонів), і на першому міжнародному старті року (Кубку світу) ми побачили нові екіпажі – кандидати були відібрані на Кубку України, екіпажі випробувані під час підготовки.

У підсумку компанію олімпійцям Олегу Кухарику, Ігорю Трунову і Дмитру Даниленку, цілком логічно, склав в четвірці один з найсильніших одиночників України останніх років Олександр Зайцев. Також був випробуваний екіпаж Кухарик/ Зайцев.

Тож, в Познані ми побачили дві зміни у квартеті: крім Зайцева на 3-му номері, старший тренер збірної Олександр Сімонов вирішив поміняти позиціями Дмитра Даниленка (він став загребним) і Олега Кухарика (перейшов на другий номер). Але зміни, судячи з всього, не виправдали очікувань – найтитулованіший український байдарочник періоду незалежності знову став першим номером. Також було вирішено повернутися до перевіреної двійки Олег Кухарик/ Ігор Трунов – екіпажу, який став переможцем Європейських ігор-2023, але в Парижі-2024 у фінал не потрапив.

Тож, бачимо українців в числі претендентів на медалі в трьох видах програми: крім К4-500 і К2-500, ще К1-200, де Олександр Зайцев захищатиме титул чемпіону Європи.

ЧОЛОВІЧЕ КАНОЕ

Чоловіки-каноїсти останніми роками, на жаль, не радують успіхами в олімпійських видах програми, а саме медалі Олімпіади, як ми знаємо, є ціллю роботи всієї веслувальної спільноти України. Вже в період підготовки головний тренер збірної Юрій Чебан поставив перед старшими тренерами задачу випробувати якомога більше варіантів екіпажів, щоб знайти найсильнішій. Кубок України не порадував результатами – п’ять екіпажів заїхали приблизно в один час, причому час далекий від модельного на даному етапі сезону (1.44-1.45 замість 1.42), тож пошуки продовжилися в період підготовки до Кубку світу, і в підсумку в Познань відправилися два екіпажі - Тарас Мазовський/ Андрій Рибачок і Віталій Вергелес/ Тарас Міщук, які в очному спорі визначили учасника Євро. Мазовський з Рибачком у підсумку посіли 7-е місце, а у півфіналі були близькі до виходу з «1.40» - саме за цим показником розпочинається боротьба за медалі на великих міжнародних стартах.

Щодо «каное-одиночки, 1000 м», то тренерський штаб продовжує вірити в учасника 3-х Олімпійських ігор Павла Алтухова, і високо оцінює його готовність до нинішнього Євро. Крім того, канал в Рачіце є щасливим для нього – саме тут, в 2015-му, він завоював дві медалі - бронзу в обох одиночках.

Цілком можемо розраховувати на вихід у фінал і відповідно боротьбу за медалі. Як і в спринті, де виступає срібний призер етапу Кубку світу в Познані Андрій Рибачок.

ЖІНОЧА БАЙДАРКА

На жаль, олімпійська жіноча байдарка в попередньому циклі, можна сказати, знаходилася в занепаді, хоча, звісно, були окремі успіхи – такі як участь Марії Повх в Парижі-2024.

Цього року цей напрямок очолила, напевно, найочікуваніший в цьому сенсі спеціаліст – олімпійська чемпіонка Інна Осипенко-Радомська. Це, можна сказати, ії повернення в збірну України – в 2012-му вона, на громадських засадах, почала займатися плеядою молодих і перспективних байдарочниць, і тоді це дало серйозний поштовх жіночій байдарці.

Зараз новий етап розвитку, головна ціль якого медалі Олімпійських ігор-2028. Тож на початку цього довгого шляху, в період підготовки, вже був пророблений великий обсяг роботи з новою плеядою байдарочниць, де з покоління-2012 залишилася тільки Марія Повх (основу збірної України складають спортсменки молодіжної збірної).

На етапі Кубку світу були отримані перші результати та відповідно інформація для подальшої роботи. Є медаль: срібло – 21-річної Іванни Дяченко на 200-метрівці, нехай і неолімпійська, але, в будь-якому разі, це купа позитивних емоцій і гарний імпульс для подальшої роботи.

Щодо екіпажів, то найближчим до фіналу – на відстані 0,4 (!) секунди – була четвірка – Іванна Дяченко/Сніжана Сталінова/Марія Повх/Ганна Павлова. Двійці Марія Повх/Ганна Павлова до фіналу не вистачило 2-х секунд, тож на чемпіонаті Європи було вирішено спробувати екіпаж, де на другому номері замість Павлової – Сталінова, яка наприкінці травня відмінно проявила на молодіжному чемпіонаті України, зокрема вигравши з високим секундами 500-метрівку (1.52,10).

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ І РАЧІЦЕ

Лідером медального заліку на чемпіонатах Європи є учасниця нинішнього Євро, каноїстка Людмила Лузан, в активі якої 3 золоті, 3 срібні і 2 срібні.

Серед 19 спортсменів збірної України 9 медалістів чемпіонату Європи різних років, причому 3 з них – байдарочниця Марія ПОВХ, а також каноїсти Дмитро Янчук і Павло Алтухов, завоювали медалі на попередньому Євро, яке проходило в Рачіце – в 2015-му році. Зазначимо, що Дмитро тоді завоював тоді повний комплект медалей – золото в «С2-1000», яка тоді входила в олімпійську програму, срібло в «С2-500» і бронзу в «С4-1000», і був визнаний спортсменом місяця за версією НОК України.

До речі, Рачіце-2015 став одним з найуспішніших для збірної України чемпіонатів Європи (другий за кількістю – 6 медалей проти 8-ми в Познані-2021).

І ще один факт. Саме в Рачіце, теж на чемпіонаті Європи, в 2006-му, свою першу «дорослу» медаль на великих міжнародних змаганнях завоював нинішній головний тренер збірної України Юрій Чебан, який став тоді бронзовим призером на дистанції 500 м.

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ

Збірна України буде представлена у всіх 23-х видах програми, як ще тільки дві збірні – Іспанії і Угорщини: 10 – олімпійських, 13 – неолімпійських.

В перші два дні змагань відбудуться тільки попередні і півфінальні заїзди, в третій і четвертий дні (21-22 червня) – тільки фінали.

У восьми видах відразу відбудуться фінали: крім дистанції 5000 м, це три види жіночого каное (С2-200, С2-500, С1-500), а також «каное-четвірка, мікст».

ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА

За історію участі в чемпіонатах Європи українські веслувальники завоювали 63 медалі (10 золотих, 16 срібних, 31 бронзова), 16 з яких в олімпійських видах програми. Представники байдарки завоювали 20 медалей, каное – 43. 25 нагород в активі жінок, 38 – у чоловіків.

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

Всі гонки будуть показані будуть показані в прямому ефірі: перші два дні – на каналі, фінали – на сайті.

Про результати в режимі-онлайн ви можете дізнатися на спеціальному сайті.

Також в Рачіце працює ваш покірний слуга, тож вас чекають щоденні огляди, цікаві інтерв’ю та фотографії з місця подій.

РОЗКЛАД ФІНАЛІВ

21 червня. 11 фіналів

11:37. Каное-одиночка. 1000 м. Чоловіки. Павло Алтухов

11:48. Байдарка-одиночка. 1000 м. Владислав Волошин

12:40. Каное-одиночка. 200 м. Жінки. Людмила Лузан

12:49. Каное-одиночка. 200 м. Чоловіки. Андрій Рибачок

13:05. Байдарка-четвірка. 500 м. Чоловіки. Олег Кухарик/ Дмитро Даниленко/ Ігор Трунов/ Олександр Зайцев

13:14. Байдарка-четвірка. 500 м. Чоловіки. Іванна Дяченко/ Сніжана Сталінова/ Марія Повх/ Ганна Павлова

15:37. Каное-двійка. 200 м. Жінки*. Людмила Лузан/ Ірина Федорів

15:46. Байдарка-одиночка. 200 м. Жінки. Іванна Дяченко

16:45. Байдарка-одиночка. 1000 м. Жінки. Ганна Павлова

17:05. Байдарка-одиночка. 500 м. Чоловіки. Владислав Волошин

17:14. Каное-четвірка. Мікст. 500 м*. Валерія Терета/ Тарас Мазовський/ Олена Циганкова/ Дмитро Янчук.

22 червня. 12 фіналів

10.06. Каное-одиночка. 500 м. Павло Алтухов

10:15. Каное-одиночка. 500 м. Жінки*. Людмила Лузан

11:37. Байдарка-одиночка. 500 м. Жінки. Наталія Докієнко

11:46. Байдарка-одиночка. 200 м. Чоловіки. Олександр Зайцев

12:36. Каное-двійка. 500 м*. Жінки. Людмила Лузан/ Ірина Федорів

12:45. Байдарка-двійка. 500 м. Чоловіки. Олег Кухарик/ Ігор Трунов

13:01. Каное-двійка. 500 м. Чоловіки. Тарас Мазовський/ Андрій Рибачок

13:10. Байдарка-двійка. 500 м. Жінки. Марія Повх/ Сніжана Сталінова

Вечірня сесія

15:37. Каное-одиночка. 5000 м. Жінки*. Олена Циганкова

16:10. Каное-одиночка. 5000 м. Чоловіки*. Павло Алтухов

16:50. Байдарка-одиночка. 5000 м. Жінки*. Марія Повх

17:25. Байдарка-одиночка. 5000 м. Чоловіки*. Віталій Брезіцький

Умовні позначення: * - прямий фінал

Напівжирним виділені олімпійські види програми