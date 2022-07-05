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Баскетбол. Чемпіонат світу 2023. Кваліфікація. Північна Македонія - Україна

В Україні поновилися спортивні змагання

Вінниця прийняла чемпіонат України
Веслування на байдарках і каное
14:10
В Україні поновилися спортивні змагання

У Вінниці пройшов чемпіонат України з веслування на байдарках і каное (марафон), присвячений пам'яті загиблого 7 серпня 2014 року воїна-спортсмена Ігоря Присяжнюка. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту.

14 команд змагалися в одиночках і двійках на коротких дистанціях 3,4 км і довгих від 15,4 до 29,8 км.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб Збройних сил України обмежив пересування військовозобов'язаних за межі областей свого проживання.

Карен Агабекян
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