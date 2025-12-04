FIS оперативно розгляне заявки російських лижників для отримання нейтрального статусу
В організації пообіцяли провести ретельну оцінку
близько 2 годин тому
Міжнародна федерація лижних видів спорту та сноуборду (FIS) оперативно розгляне заявки для набуття індивідуального нейтрального статусу російськими спортсменами на тлі визнання рішення CAS допустити росіян на міжнародні старти.
Про це заявили представники FIS у листі, надісланому національним лижним федераціям у вівторок, 2 грудня.
«Схвалення російських спортсменів пройде швидко, але ми проведемо ретельну оцінку».
На ухвалення рішення піде лише кілька днів, максимум 30. Також в організації зазначили, що список спортсменів, які отримали статус індивідуального нейтрального атлета, буде опубліковано на сайті FIS. Згідно з рішенням Ради FIS, рейтингові очки FIS, набрані росіянами та білорусами, будуть збережені до червня 2026 року.
Нагадаємо, CAS задовольнив апеляції росії та білорусі щодо участі у змаганнях під егідою FIS.
