FIS може надати росіянам можливість потрапити на зимову Олімпіаду-2026
Міжнародна федерація лижного спорту пішла на зустріч терористам?
близько 3 годин тому
Спортивний директор Міжнародного олімпійського комітету (МОК) П'єр Дюкрей заявив, що Міжнародна федерація лижного спорту та сноубордингу (FIS) може надати російським спортсменам можливість відібратися на зимову Олімпіаду-2026.
Цитує Дюкрея прес-служба МОКу.
«Ми працюємо з міжнародними федераціями, щоб зрозуміти, як прийматимуться рішення. Ви, мабуть, чули, що деякі федерації не відчинили двері нейтральним спортсменам. Нам залишається працювати з тими, хто вже дав можливість чи може її дати найближчим часом. Наприклад, ISU, ISMF дали можливість відібратися, FIS ще може відчинити двері. Ми працюємо близько, щоб зрозуміти, чи є ще можливість відібратися».
Зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого.
