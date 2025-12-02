Денис Сєдашов

Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив апеляції росії та білорусі щодо участі спортсменів у міжнародних змаганнях FIS на сезон 2025/26. Відповідне рішення оприлюднено пресслужбою CAS.

Російські лижники та сноубордисти зможуть виступати на міжнародних стартах у нейтральному статусі, тоді як російські паралімпійці отримали право виступати на повних правах із національною символікою.

Попри рішення CAS, участь російських спортсменів у кваліфікаційних змаганнях до Олімпіади-2026 поки не гарантована. FIS має розробити чіткі критерії та механізми для допуску спортсменів у нейтральному статусі.

