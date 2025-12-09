Олег Гончар

Шведська лижниця Лінн Сван вирішила не бойкотувати Олімпіаду-2026 після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS). Слова спортсменки навів портал iltalehti.

«Тепер CAS ухвалив рішення, і я готуюся показати найкращий результат на Олімпіаді». Лінн Сван

Раніше шведка заявляла, що не хоче змагатися з нейтральними атлетами з РФ.

Потім CAS частково задовольнив апеляції росіян проти FIS щодо участі своїх та білоруських спортсменів у нейтральному статусі. FIS визнала рішення — спортсмени можуть подавати запити на нейтральний статус.

Олімпійські ігри в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року.