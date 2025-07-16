Денис Сєдашов

Норвезький велогонщик Йонас Абрахамсен з команди Uno-X став переможцем 11 етапу Тур де Франс-2025.

Велогонщики подолали 156,8 км складної горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Тулузі, долаючи чотири підйоми четвертої категорії та один — третьої.

Абрахамсен випередив швейцарця Мауро Шміда (Jayco AlUla), а третім фінішував нідерландець Матьє Ван дер Пул (Alpecin–Deceuninck), відставши на 7 секунд.

🏁 Will @mathieuvdpoel catch the two leaders? Who will claim the win? Relive the last km of this incredible stage!



@mathieuvdpoel va-t-il rattraper les deux leaders ? Qui s'imposera ? Revivez le dernier km de cette incroyable étape !#TDF2025 pic.twitter.com/hMbF4WSI6x — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2025

Жовту майку лідера загального заліку зберіг ірландець Бен Хілі (EF Education–EasyPost).

На честь старту Тур де Франс XSPORT показує документальний серіал про легендарне змагання. Він розповідає про елітні команди, які змагаються в найвиснажливішій велогонці світу.

Серіал занурює глядача у закулісне життя найвідомішої велогонки світу. Камери супроводжують команди, спортсменів, тренерів і лікарів під час Тур де Франс, показуючи драму, емоції та неймовірну фізичну напругу зсередини. Ви побачите, що стоїть за кожним етапом, перемогою чи поразкою, розкриєте для себе справжні характери гонщиків і динаміку всередині команд. Це не просто про спорт — це про людську витривалість, стратегію й жагу до перемоги.

Дивитися серіал можна щодня, о 21:00.

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