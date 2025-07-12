Денис Сєдашов

Італійський велогонщик Джонатан Мілан із команди Lidl–Trek став тріумфатором восьмого етапу Тур де Франс-2025, який відбувся 12 липня. Учасники подолали 171 км рівнинної дистанції з Сен-Мен-ле-Грана до Лаваля.

На фініші Мілан випередив нідерландця Воута ван Арта (Visma Lease a Bike) та австралійця Кейдена Гроувза (Alpecin–Deceuninck).

JONATHAN MILAN DOES IT !!!



JONATHAN MILAN LE FAIT ! !!#TDF2025 pic.twitter.com/QS210RCFmD — Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2025

Це перша перемога Джонатана Мілана на етапах «Великої петлі» у кар'єрі.

На честь старту Тур де Франс XSPORT показує документальний серіал про легендарне змагання. Він розповідає про елітні команди, які змагаються в найвиснажливішій велогонці світу.

Серіал занурює глядача у закулісне життя найвідомішої велогонки світу. Камери супроводжують команди, спортсменів, тренерів і лікарів під час Тур де Франс, показуючи драму, емоції та неймовірну фізичну напругу зсередини. Ви побачите, що стоїть за кожним етапом, перемогою чи поразкою, розкриєте для себе справжні характери гонщиків і динаміку всередині команд. Це не просто про спорт — це про людську витривалість, стратегію й жагу до перемоги.

Дивитися серіал можна щодня, о 21:00.