Денис Сєдашов

Британський велогонщик Саймон Єйтс із команди Visma Lease a Bike став переможцем 10-го етапу Тур де Франс-2025, що відбувся 14 липня — у національне свято Франції, День взяття Бастилії. Перемоги на таких етапах вважаються особливо престижними.

Єйтс випередив у фінішному спринті нідерландця Таймена Аренсмана (Ineos Grenadiers) на 9 секунд.

@SimonYatess held off @ThymenArensman. A look back at the final km of this 10th stage of the #TDF2025.



@SimonYatess a résisté à @ThymenArensman. Retour sur le dernier km de cette 10ème étape du #TDF2025. pic.twitter.com/XFfYsltmkf — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2025

Третім фінішував ірландець Бен Хілі (EF Education EasyPost), який завдяки результату захопив лідерство в генеральній класифікації, відібравши жовту майку у Тадея Погачара.

Етап довжиною 165 км пройшов між Еннезом і Ле Мон Дором.

На честь старту Тур де Франс XSPORT показує документальний серіал про легендарне змагання. Він розповідає про елітні команди, які змагаються в найвиснажливішій велогонці світу.

Серіал занурює глядача у закулісне життя найвідомішої велогонки світу. Камери супроводжують команди, спортсменів, тренерів і лікарів під час Тур де Франс, показуючи драму, емоції та неймовірну фізичну напругу зсередини. Ви побачите, що стоїть за кожним етапом, перемогою чи поразкою, розкриєте для себе справжні характери гонщиків і динаміку всередині команд. Це не просто про спорт — це про людську витривалість, стратегію й жагу до перемоги.

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