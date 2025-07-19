Аренсман виграв королівський етап Тур де Франс-2025
Лідирує у загальному заліку продовжує Тадей Погачар
близько 11 годин тому
Нідерландський велогонщик команди Ineos Grenadiers Таймен Аренсман здобув перемогу на 14-му етапі Тур де Франс-2025 — одному з найважчих у цьогорічній гонці. Гонщики подолали 182,6 км.
Аренсман став єдиним гонщиком із відриву, якого не зміг наздогнати пелотон. Він випередив головних фаворитів – Тадея Погачара (UAE Emirates) та Йонаса Вінгегора (Visma Lease a Bike). Попри це, Погачар зберіг лідерство в загальному заліку.
На честь старту Тур де Франс XSPORT показує документальний серіал про легендарне змагання. Він розповідає про елітні команди, які змагаються в найвиснажливішій велогонці світу.
Серіал занурює глядача у закулісне життя найвідомішої велогонки світу. Камери супроводжують команди, спортсменів, тренерів і лікарів під час Тур де Франс, показуючи драму, емоції та неймовірну фізичну напругу зсередини. Ви побачите, що стоїть за кожним етапом, перемогою чи поразкою, розкриєте для себе справжні характери гонщиків і динаміку всередині команд. Це не просто про спорт — це про людську витривалість, стратегію й жагу до перемоги.
Дивитися серіал можна щодня, о 21:00.
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