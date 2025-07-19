Денис Сєдашов

Нідерландський велогонщик команди Ineos Grenadiers Таймен Аренсман здобув перемогу на 14-му етапі Тур де Франс-2025 — одному з найважчих у цьогорічній гонці. Гонщики подолали 182,6 км.

🏆 Such a brilliant way to claim you first Tour de France stage win! Congrats @ThymenArensman!



🏆 Une première victoire d'étape sur le Tour de France décroché avec la manière ! Un grand bravo @ThymenArensman!#TDF2025 pic.twitter.com/pzSHWlE3vb — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

Аренсман став єдиним гонщиком із відриву, якого не зміг наздогнати пелотон. Він випередив головних фаворитів – Тадея Погачара (UAE Emirates) та Йонаса Вінгегора (Visma Lease a Bike). Попри це, Погачар зберіг лідерство в загальному заліку.

На честь старту Тур де Франс XSPORT показує документальний серіал про легендарне змагання. Він розповідає про елітні команди, які змагаються в найвиснажливішій велогонці світу.

Серіал занурює глядача у закулісне життя найвідомішої велогонки світу. Камери супроводжують команди, спортсменів, тренерів і лікарів під час Тур де Франс, показуючи драму, емоції та неймовірну фізичну напругу зсередини. Ви побачите, що стоїть за кожним етапом, перемогою чи поразкою, розкриєте для себе справжні характери гонщиків і динаміку всередині команд. Це не просто про спорт — це про людську витривалість, стратегію й жагу до перемоги.

Дивитися серіал можна щодня, о 21:00.