Денис Сєдашов

Словенець Тадей Погачар здобув впевнену перемогу на 12-му етапі Тур де Франс-2025. Це був гірський етап – 180 км із фінішем на крутому підйомі в Отакамі.

Погачар випередив найближчого переслідувача Йонаса Вінгегора з Данії, на 2 хвилини 10 секунд. Третім фінішував німець Флоріан Ліповітц.

The last few metres of this ascent where the world champion put on a real show!



Les derniers mètres de cette ascension où le champion du monde a offert une véritable démonstration !#TDF2025 pic.twitter.com/TOadldKMtr — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2025

Для Погачара це вже третя перемога на цьогорічному Турі та 20-та у кар'єрі. Завдяки цьому він знову одягнув жовту майку лідера загального заліку.

На честь старту Тур де Франс XSPORT показує документальний серіал про легендарне змагання. Він розповідає про елітні команди, які змагаються в найвиснажливішій велогонці світу.

Серіал занурює глядача у закулісне життя найвідомішої велогонки світу. Камери супроводжують команди, спортсменів, тренерів і лікарів під час Тур де Франс, показуючи драму, емоції та неймовірну фізичну напругу зсередини. Ви побачите, що стоїть за кожним етапом, перемогою чи поразкою, розкриєте для себе справжні характери гонщиків і динаміку всередині команд. Це не просто про спорт — це про людську витривалість, стратегію й жагу до перемоги.

Дивитися серіал можна щодня, о 21:00.

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