Денис Сєдашов

Ірландський велогонщик Бен Гілі з команди EF Education–EasyPost став переможцем шостого етапу Tour de France-2025, який відбувся 10 липня. Спортсмени подолали 201,5 км від Байє до Вір-Нормандії.

Гілі відірвався від пелотону за 40 км до фінішу й фінішував першим з великим відривом — випередив американця Квінна Сіммонса (Lidl–Trek) на 2 хвилини 44 секунди. Третім став австралієць Майкл Сторер (Tudor Cycling).

HE DID IT

Ben Healy takes his first stage win in Vire Normandie



Ben Healy remporte sa première victoire d'étape sur le Tour #TDF2025 l @Continental_fr pic.twitter.com/3QAWuPwRHI — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2025

Матьє ван дер Пул (Alpecin–Deceuninck), який фінішував восьмим, повернув собі жовту майку лідера загального заліку, випередивши Тадея Погачара на одну секунду.

На честь старту Тур де Франс XSPORT показує документальний серіал про легендарне змагання. Він розповідає про елітні команди, які змагаються в найвиснажливішій велогонці світу.

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