Денис Сєдашов

Словенець Тадей Погачар (UAE Emirates) став переможцем сьомого етапу Тур де Франс-2025. 11 липня гонщики подолали 197 км від Сен-Мало до Мюр-де-Бретань.

У фінішному спринті Погачар обійшов Йонаса Вінгегора (Visma Lease a Bike), третім фінішував британець Оскар Онлі (Picnic PostNL) з відставанням у 2 секунди.

Full power! With a good pace set by Jhonatan Narváez in the last km, @TamauPogi launched at the perfect moment!



Full power! Bien emmené par Jhonatan Narváez dans le dernier km, @TamauPogi a déclenché au moment parfait ! #TDF2025 pic.twitter.com/C2JitDwFC5 — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2025

Це вже друга перемога Погачара на цьогорічному Турі та 19-та загалом. Завдяки цьому успіху він знову одягнув жовту майку лідера.

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