Погачар виграв сьомий етап Тур де Франс-2025
Словенець повернув собі жовту майку лідера
17 хвилин тому
Словенець Тадей Погачар (UAE Emirates) став переможцем сьомого етапу Тур де Франс-2025. 11 липня гонщики подолали 197 км від Сен-Мало до Мюр-де-Бретань.
У фінішному спринті Погачар обійшов Йонаса Вінгегора (Visma Lease a Bike), третім фінішував британець Оскар Онлі (Picnic PostNL) з відставанням у 2 секунди.
Це вже друга перемога Погачара на цьогорічному Турі та 19-та загалом. Завдяки цьому успіху він знову одягнув жовту майку лідера.
На честь старту Тур де Франс XSPORT показує документальний серіал про легендарне змагання. Він розповідає про елітні команди, які змагаються в найвиснажливішій велогонці світу.
Серіал занурює глядача у закулісне життя найвідомішої велогонки світу. Камери супроводжують команди, спортсменів, тренерів і лікарів під час Тур де Франс, показуючи драму, емоції та неймовірну фізичну напругу зсередини. Ви побачите, що стоїть за кожним етапом, перемогою чи поразкою, розкриєте для себе справжні характери гонщиків і динаміку всередині команд. Це не просто про спорт — це про людську витривалість, стратегію й жагу до перемоги.
Дивитися серіал можна щодня, о 21:00.
Бен Гілі тріумфував на шостому етапі Тур де Франс-2025. Ван дер Пул знову у жовтій майці.