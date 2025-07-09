Денис Сєдашов

Бельгієць Ремко Евенепул з команди Soudal Quick-Step став переможцем 5 етапу велобагатоденки Тур де Франс-2025, що відбувся 9 липня. Гонщики долали індивідуальну роздільну гонку довжиною 33 км зі стартом і фінішем у Кані.

Евенепул показав найкращий час, випередивши на 16 секунд словенця Тадея Погачара (UAE Emirates), який тріумфував на попередньому етапі. Третім фінішував італієць Едоардо Аффіні (Visma Lease a Bike).

Це вже друга перемога Евенепула на етапах Туру, обидві він здобув у розділках — першу у 2024 році.

Погачар очолив загальний залік, відібравши жовту майку лідера у нідерландця Матьє ван дер Пула (Alpecin-Deceuninck).

На честь старту Тур де Франс XSPORT показує документальний серіал про легендарне змагання. Він розповідає про елітні команди, які змагаються в найвиснажливішій велогонці світу.

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