Олег Гончар

Пропалестинські активісти вдруге втрутилися в проведення етапу велогонки «Вуельта Іспанії-2025», змусивши організаторів завершити його за 8 км до фінішу, повідомляє пресслужба змагань.

Зрив 16-го етапу пов’язаний з участю в багатоденці ізраїльської команди Israel-Premier Tech.

Раніше активісти вже зірвали 5-й та 11-й етапи гонки, через що дистанцію скоротили на 3 км, а для стримування протестувальників із палестинськими прапорами та плакатами на підтримку Палестини викликали поліцію.

Команда Israel-Premier Tech відмовилася зніматися з гонки після першого інциденту.

На думку активістів, їхня участь є неприйнятною через політичні причини, пов’язані з ізраїльсько-палестинським конфліктом.

Організатори посилили заходи безпеки, але активісти продовжують зривати етапи. «Вуельта Іспанії-2025» завершиться 14 вересня в Мадриді.