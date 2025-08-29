Олег Гончар

Під час 5-го етапу Вуельти, коли буда командна гонка з роздільним стартом у Фігерасі (Іспанія) група пропалестинських протестувальників перервала змагання, повідомляє Teledeporte.

Протестувальники вибігли на трасу з плакатами на підтримку Палестини, затримавши рух ізраїльської команди Israel Premier Tech, що викликало небезпечну ситуацію.

Israel Premier Tech засудила дії протестувальників назвавши їх, загрозливими для велосипедистів, персоналу та самих демонстрантів та анонсували подання офіційної скарги. Судді ухвалили компенсувати команді 15 секунд втраченого часу, що дозволило їй піднятися з 19-го на 14-те місце в загальному заліку.

Нагадаємо, раніше боєць Шон Стрікленд закликав відправити чемпіона UFC назад до Палестини.