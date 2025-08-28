Костюк здобула непросту перемогу на шляху до третього кола US Open
Марта у трьох сетах переграла представницю Туреччини
20 хвилин тому
Фото: j48tennis.net
Друга ракетка України Марта Костюк (WTA, 28) у другому колі US Open-2025 обіграла Зейнеп Сьонмез (WTA, 81) 7:5, 6:7 (5), 6:3.
За 2 з половиною години на корті українка 6 разів подала навиліт, реалізувала 7 брейк-поінтів з чотирнадцяти та 13 разів помилилася при подачі. Туркеня зробила 4 брейки та 6 «подвійних». Це була друга зустріч тенісисток – Марта перемогла вдруге.
Наступною суперницею Костюк стане переможниця протистояння Рената Сарасуа – Діан Паррі.
