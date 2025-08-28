Жеребкування Ліги чемпіонів: з ким зіграють команди Забарного, Луніна, Зінченка, Трубіна, Яремчука та Кащука
Україна не має жодного представника у престижному трунірі
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
Сьогодні у Монако провели жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. 36 команд із чотирьох різних кошиків дізналися, з ким проведуть вісім матчів цієї стадії.
Відзначимо, що вперше за 20 років на основному етапі ЛЧ немає жодної команди із України.
Пропонує ознайомитися з результатами жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів для українських виконавців – Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Зінченко (Арсенал), Андрій Лунін (Реал), Роман Яремчук (Олімпіакос), Анатолій Трубін (Бенфіка) та Олексій Кащук (Карабах).
- Матчі 1-го туру: 16-18 вересня.
- Матчі 2-го туру: 30 та 1 жовтня.
- Матчі 3-го туру: 21 та 22 жовтня.
- Матчі 4-го туру: 4 та 5 листопада.
- Матчі 5-го туру: 25 та 26 листопада.
- Матчі 6-го туру: 9 та 10 грудня.
- Матчі 7-го туру: 20 та 21 січня.
- Матчі 8-го туру: 28 січня.
- Жеребкування пар плей-оф: 30 січня.
- Матчі плей-оф: 17, 18 та 24, 25 лютого.
- Жеребкування пар плей-оф: 27 лютого.
- 1/8 фіналу: 10, 11 та 17, 18 березня.
- Чвертьфінали: 7, 8 та 14, 15 квітня.
- Півфінали: 28, 29 квітня та 5, 6 травня.
- Фінал: 30 травня (Будапешт).
