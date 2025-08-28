Павло Василенко

Сьогодні у Монако провели жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. 36 команд із чотирьох різних кошиків дізналися, з ким проведуть вісім матчів цієї стадії.

Відзначимо, що вперше за 20 років на основному етапі ЛЧ немає жодної команди із України.

Пропонує ознайомитися з результатами жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів для українських виконавців – Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Зінченко (Арсенал), Андрій Лунін (Реал), Роман Яремчук (Олімпіакос), Анатолій Трубін (Бенфіка) та Олексій Кащук (Карабах).