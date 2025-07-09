Денис Сєдашов

Під час четвертого етапу Тур де Франс-2025 у французькому Руані стався інцидент: чоловік з ножем почав погрожувати глядачам, які зібралися поблизу траси.

Як повідомляє Le Parisien, все сталося приблизно за дві години до фінішу, коли на місці перебували тисячі людей.

За інформацією L’Équipe, нападник намагався втекти, однак поліцейський відкрив вогонь і поранив його в ногу. Один зі співробітників правоохоронних органів також зазнав поранення в руку, проте його життю нічого не загрожує.

Затриманому 21 рік, на момент інциденту він був одягнений у джелабу. Як з’ясувалося, чоловік перебував у розшуку — наприкінці червня він втік із психіатричної лікарні, і є підозра, що на момент нападу перебував у неадекватному стані.

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