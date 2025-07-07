Денис Сєдашов

Бельгійський велогонщик команди Soudal Quick-Step Тім Мерлір став переможцем третього етапу Тур де Франс-2025. Спортсмени долали 178 км дистанції з Валансьєна до Дюнкерка.

Мерлір буквально на кілька сантиметрів обійшов італійця Джонатана Мілана з команди Lidl–Trek. Третє місце посів німець Філ Баухаус (Bahrain Victorious).

Це друга перемога Тіма Мерліра на етапах Тур де Франс у кар'єрі — першу він здобув у 2021 році.

Жовту майку лідера загального заліку зберіг нідерландський велогонщик Маттьє ван дер Пул із команди Alpecin-Deceuninck.

На честь старту Тур де Франс XSPORT показує документальний серіал про легендарне змагання. Він розповідає про елітні команди, які змагаються в найвиснажливішій велогонці світу.

Серіал занурює глядача у закулісне життя найвідомішої велогонки світу. Камери супроводжують команди, спортсменів, тренерів і лікарів під час Тур де Франс, показуючи драму, емоції та неймовірну фізичну напругу зсередини. Ви побачите, що стоїть за кожним етапом, перемогою чи поразкою, розкриєте для себе справжні характери гонщиків і динаміку всередині команд. Це не просто про спорт — це про людську витривалість, стратегію й жагу до перемоги.

Дивитися серіал можна щодня, о 21:00.