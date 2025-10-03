Володимир Кириченко

П'ятеро російських спортсменів присутні у заявці на чемпіонат світу-2025 з велогонок на треку, вони візьмуть участь у турнірі під нейтральним флагом.

Цитує головного тренера збірної росії з велотреку Сергія Ковпанця пропагандистське видання ТАСС.

«До заявки на чемпіонат світу увійшли п'ять наших велосипедистів – це Яна Бурлакова, Аліна Лисенко, Микита Кирильцев, Валерія Валгонен та Катерина Євланова. Бурлакова зараз перебуває на підготовці у Туреччині, вона тренується на новому велотреку у Коньї і вилітатиме на чемпіонат світу зі Стамбула. Інші спринтери зараз готуються у Крилатському, перед вильотом до них приєднається і Валгонен, яка зараз виступає на шосейному чемпіонаті Європи у Франції».

Чемпіонат світу з гонок на велотреку пройде в Чилі з 22 по 26 жовтня.

