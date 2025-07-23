Денис Сєдашов

У Бельгії суд став на бік трансгендерної велосипедистки, якій раніше заборонили брати участь у жіночих змаганнях. Рішення ухвалив Брюссельський цивільний суд 10 липня 2025 року. Повідомляє insidethegames.

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) відмовив спортсменці у видачі ліцензії ще в 2023 році. Причина — нові правила, за якими трансгендерні жінки можуть виступати у жіночій категорії лише у разі, якщо почали перехід до статевого дозрівання або до 12 років. Велогонщиця, яка почала трансгендерний перехід у віці близько 40 років, звернулася до суду, вважаючи цю вимогу дискримінаційною.

Суд визнав, що дії UCI порушують бельгійський закон про рівність чоловіків і жінок. У рішенні зазначено, що такі правила є формою забороненої дискримінації, а отже — недійсні. UCI не може забороняти спортсменці участь у жіночих заганнях.

Рішення підлягає негайному виконанню, а Бельгійська федерація велоспорту вже розпочала консультації з UCI, щоб зрозуміти, як діяти далі.

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