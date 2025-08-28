Денис Сєдашов

Британський велогонщик Кріс Фрум (Israel–Premier Tech) отримав серйозні травми під час тренування на Лазурному березі у Франції. Про це повідомила пресслужба його команди.

40-річного спортсмена з колапсом легені та п’ятьма переломаними ребрами евакуювали гелікоптером до лікарні в Тулоні. Медики також діагностували перелом поперекового хребця, через який йому доведеться перенести операцію.

Стан Фрума стабільний, травм голови немає.