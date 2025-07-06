Ван дер Пул виграв найдовший етап Тур де Франс-2025
Також нідерландець очолив загальний залік
близько 1 години тому
Нідерландський велогонщик команди Alpecin–Deceuninck Маттєо ван дер Пул тріумфував на другому етапі Tour de France-2025, який відбувся 6 липня.
Учасники подолали найдовший етап цьогорічної «Великої петлі» — 209 км горбистої траси від Ловен-Планк до фінішу в підйом у Булонь-сюр-Мер.
Ван дер Пул випередив словенця Тадея Погачара з UAE Team Emirates та данця Йонаса Вінгегора з Visma–Lease a Bike.
Завдяки перемозі нідерландець очолив загальний залік.
Філіпсен здобув перемогу на першому етапі Тур де Франс-2025.
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