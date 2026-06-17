Росія атакувала територію кінно-спортивної школи на Сумщині, є загиблі тварини
Працівники закладу не постраждали
43 хвилини томуПідписатися в
Кінно-спортивна школа на Сумщині / Фото - Telegram
Армія РФ завдала удару безпілотником по території кінно-спортивної школи на Сумщині. Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров.
«Росіяни свідомо вдарили по цивільному об’єкту, де щодня займалися діти – вихованці школи.
За попередньою інформацією, працівники закладу не постраждали.
Удар припав по стайні. На превеликий жаль, є загиблі коні. Щирі співчуття всім, хто переживає цю втрату».
Дерюгіна – про атаку на Лавру: «росія має лягти, туди, де лежав хрест»
Поділитись