Дерюгіна – про атаку на Лавру: «росія має лягти, туди, де лежав хрест»
Легенда української гімнастики відреагувала на терористичний акт армії рф
близько 2 годин томуПідписатися в
Президентка Української федерації гімнастики та головна тренерка збірної України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна емоційно відреагувала на черговий ракетний удар росії по Україні.
Дерюгіна в коментарі Tribuna.com прокоментувала пошкодження Києво-Печерської лаври та, зокрема, хреста, який постраждав унаслідок атаки.
Після того, як вони підірвали лавру [Києво-Печерську лавру]… Я вважаю, що ось цей основний хрест, який вони підірвали – для мене особисто це… Просто має росія лягти після цього. Ось туди – там, де лежав хрест, там місце є.
Це було жахливо, страшно все це відчувати. Найжахливіше, що в Європі та світі вони не розуміють цього. Коли ми говоримо, вони не розуміють. Я б їм порадила один раз… Ми їх запрошуємо – побудьте один раз, коли ось це бахкає, просто побудьте. Що ви відчуватимете?
Нагадаємо FIDE на три роки призупинила членство федерації шахів росії.