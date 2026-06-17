Президентка Української федерації гімнастики та головна тренерка збірної України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна емоційно відреагувала на черговий ракетний удар росії по Україні.

Дерюгіна в коментарі Tribuna.com прокоментувала пошкодження Києво-Печерської лаври та, зокрема, хреста, який постраждав унаслідок атаки.

Після того, як вони підірвали лавру [Києво-Печерську лавру]… Я вважаю, що ось цей основний хрест, який вони підірвали – для мене особисто це… Просто має росія лягти після цього. Ось туди – там, де лежав хрест, там місце є.

Це було жахливо, страшно все це відчувати. Найжахливіше, що в Європі та світі вони не розуміють цього. Коли ми говоримо, вони не розуміють. Я б їм порадила один раз… Ми їх запрошуємо – побудьте один раз, коли ось це бахкає, просто побудьте. Що ви відчуватимете?