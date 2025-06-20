Олег Гончар

В італійській Генуї завершився чемпіонат Європи з фехтування, де збірна України посіла третє місце в медальному заліку, завоювавши три нагороди — дві золоті та одну срібну.

Перше золото для України здобув Роман Свічкар в індивідуальних змаганнях зі шпаги. Другу золоту медаль принесла жіноча команда у фехтуванні на шпазі у складі Олени Кривицької, Влади Харькової, Інни Бровко та Анни Максименко.

Свічкар виграв перша золото в чоловічій індивідуальній шпазі з 1994 року, а дівчата в командній шпазі взагалі стали першими в історії.

Срібну нагороду виборола шаблістка Аліна Комащук, поряд з якою у якості тренера та мотиватора спробувала себе Ольга Харлан, яка пропустила цей чемпіонат Європи.

У медальному заліку Україна посіла третю сходинку, поступившись Франції з 9 медалями (5 золотих, 3 срібні, 1 бронзова), та Італії з 13 нагородами (3 золоті, 2 срібні, 8 бронзових).