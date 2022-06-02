Вадим Гутцайт обраний членом Виконавчого комітету FIE
FIE заборонила росіянам виступати під нейтральним статусом
росіяни намагаються опротестувати рішення в суді
02 червня 23:07
Міжнародна федерація фехтування (FIE) відмовилася допускати росіян до турнірів під нейтральним статусом, повідомляє Inside the Games.
Раніше росія подала запит у FIE про надання спортсменам нейтрального статусу.
Також росія намагалася оскаржити рішення FIE про відсторонення своїх спортсменів в Спортивному арбітражному суді Лозанни. 1 червня суд розглянув справу і надав сторонам три місяці для вирішення ситуації. Якщо FIE продовжить дотримуватися своєї позиції, то організація повинна дати пояснення цьому рішенню.
Наразі залишається в силі заборона на участь росіян і білорусів на турнірах під егідою організації.Нагадаємо, раніше президента Олімпійського комітету россії станіслава позднякова на позачерговому конгресі Європейської конфедерації фехтування (ЕКФ) достроково позбавили повноважень глави організації.
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