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FIE заборонила росіянам виступати під нейтральним статусом

росіяни намагаються опротестувати рішення в суді
Фехтування
02 червня 23:07
FIE заборонила росіянам виступати під нейтральним статусом

Міжнародна федерація фехтування (FIE) відмовилася допускати росіян до турнірів під нейтральним статусом, повідомляє Inside the Games.

Раніше росія подала запит у FIE про надання спортсменам нейтрального статусу.

Також росія намагалася оскаржити рішення FIE про відсторонення своїх спортсменів в Спортивному арбітражному суді Лозанни. 1 червня суд розглянув справу і надав сторонам три місяці для вирішення ситуації. Якщо FIE продовжить дотримуватися своєї позиції, то організація повинна дати пояснення цьому рішенню.

Наразі залишається в силі заборона на участь росіян і білорусів на турнірах під егідою організації.

Нагадаємо, раніше президента Олімпійського комітету россії станіслава позднякова на позачерговому конгресі Європейської конфедерації фехтування (ЕКФ) достроково позбавили повноважень глави організації.
Карен Агабекян
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