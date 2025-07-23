Олег Гончар

Українська шпажистка Влада Харькова, яка стала чемпіонкою світу з фехтування в Тбілісі, відмовилася від спільного фото з нейтральним спортсменом із російським паспортом Кирилом Бородачовим, віцечемпіоном у чоловічій рапірі.

Під час церемонії нагородження, коли призери жіночої шпаги та чоловічої рапіри мали зробити спільне фото, Харькова покинула п’єдестал, демонструючи свою принципову позицію. Вона повернулася для зйомки історичного моменту лише після того, як Бородачов, який є членом російського військового клубу ЦСКА, залишив подіум.

Харькова здобула золото ЧС-2025, перемігши у фіналі естонку Катріну Лехіс з рахунком 15:14, повторивши історичний успіх Наталії Конрад (2003) у жіночій шпазі.