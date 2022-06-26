Харлан: «Ця медаль для воїнів, які захищають нас на фронті, та якимось чином знаходять час подивитися наші змагання»
Харлан про обстріл Києва: «Їй 7 років. Вона жива. Її батька – ні. Мати шукають під завалами»
Українська фехтувальниця знову звернулася до росіян
14:46
Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблі Ольга Харлан в Instagram прокоментувала ракетну атаку на Київ.
Відзначимо, що одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, а друга на територію дитячого садка.
«Їй 7 років. Вона жива. Її батько – ні. Мати шукають під завалами. Скільки ще часу ви, дивлячись на все це, будете мовчати?Нагадаємо,Марина Бех - Романчук набагато жорсткіше прокоментувала ракетний удар по Києву.
Робити вигляд, що нічого не відбувається. Скаржитися, що вас несправедливо виключають зі сфер діяльності. От б***ь причина».