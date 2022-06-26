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Харлан про обстріл Києва: «Їй 7 років. Вона жива. Її батька – ні. Мати шукають під завалами»

Українська фехтувальниця знову звернулася до росіян
Фехтування
14:46
Харлан про обстріл Києва: «Їй 7 років. Вона жива. Її батька – ні. Мати шукають під завалами»

Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблі Ольга Харлан в Instagram прокоментувала ракетну атаку на Київ.

Відзначимо, що одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, а друга на територію дитячого садка.

«Їй 7 років. Вона жива. Її батько – ні. Мати шукають під завалами. Скільки ще часу ви, дивлячись на все це, будете мовчати?

Робити вигляд, що нічого не відбувається. Скаржитися, що вас несправедливо виключають зі сфер діяльності. От б***ь причина».

Нагадаємо,Марина Бех - Романчук набагато жорсткіше прокоментувала ракетний удар по Києву.
Карен Агабекян
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Ольга Харлан

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