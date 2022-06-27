Харлан про обстріл Києва: «Їй 7 років. Вона жива. Її батька – ні. Мати шукають під завалами»
Харлан – про ракетний удар по Кременчуку: «І ви не вважаєте це геноцидом?!»
російські терористи обстріляли ТРЦ в Полтавській області
18:58
Фото: Instagram
Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан в своєму Instagram висловилася про черговий акт тероризму росіян – ракетний удар по Кременчуку:
Ракетний удар росіян по ТРЦ в Кременчузі!!! Коли сотні чи навіть тисячі людей були всередині!
Не воєнний об’єкт!!! Цивільний об’єкт!!! Посеред білого дня!!! І ви не вважаєте це геноцидом??!!! Це просто пекло…
Відомо попереднє число жертв після удару рашистів.