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Харлан – про ракетний удар по Кременчуку: «І ви не вважаєте це геноцидом?!»

російські терористи обстріляли ТРЦ в Полтавській області
Фехтування
18:58
Харлан – про ракетний удар по Кременчуку: «І ви не вважаєте це геноцидом?!»
Фото: Instagram

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан в своєму Instagram висловилася про черговий акт тероризму росіян – ракетний удар по Кременчуку:

Ракетний удар росіян по ТРЦ в Кременчузі!!! Коли сотні чи навіть тисячі людей були всередині!

Не воєнний об’єкт!!! Цивільний об’єкт!!! Посеред білого дня!!! І ви не вважаєте це геноцидом??!!! Це просто пекло…

Відомо попереднє число жертв після удару рашистів.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

війна обстріл Ольга Харлан

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