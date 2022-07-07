Харлан розповіла, як її батьки в Миколаєві допомагають постраждалим від обстрілів рашистів

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Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан розповіла, що її батьки допомагають облаштувати квартири постраждалим від обстрілів в Миколаєві:



Я молю їх звідти виїхати, а вони не хочуть. Ще в мене бабуся, яка не ходить, і їй буде важко (переїжджати). Надія лише на те, що вся ця сволота здохне. До цієї ситуації потрібно адаптуватися. Ми намагаємось це зробити вже чотири місяці. Буквально за день до особистих стартів (на чемпіонаті Європи) обстрілювали Миколаїв, прилітали ракети. Я розмовляла з батьками і плакала, бо не можу цього витримати. Я дивлюсь, що мої батьки знаходяться там і живуть там. Миколаїв просто знищують.