Харлан: «Сподіваюся, що саме на чемпіонаті світу буде той пік, до якого я йду»
Харлан розповіла, як її батьки в Миколаєві допомагають постраждалим від обстрілів рашистів
Сім’я олімпійської чемпіонки не бажає залишати рідне місто
20:27
Фото: FIE
Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан розповіла, що її батьки допомагають облаштувати квартири постраждалим від обстрілів в Миколаєві:
Батьки не виїжджають, бо не можуть залишити будинок, роботу. Вони мають будівельний магазин. Після того, як ця сволота обстрілює Миколаїв, від вибухів вилітають усі вікна та двері, треба займатись їхнім відновленням, чимось їх забивати. Мої батьки таким чином допомагають тим, хто цього потребує, надають матеріали. Також коли в Миколаєві не було води, мій батько роздавав її, бо в нас є свердловина.
Я молю їх звідти виїхати, а вони не хочуть. Ще в мене бабуся, яка не ходить, і їй буде важко (переїжджати). Надія лише на те, що вся ця сволота здохне. До цієї ситуації потрібно адаптуватися. Ми намагаємось це зробити вже чотири місяці. Буквально за день до особистих стартів (на чемпіонаті Європи) обстрілювали Миколаїв, прилітали ракети. Я розмовляла з батьками і плакала, бо не можу цього витримати. Я дивлюсь, що мої батьки знаходяться там і живуть там. Миколаїв просто знищують.
Харлан сподівається, що вийде на пік на чемпіонаті світу.
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