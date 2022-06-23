Харлан: «Ця медаль для воїнів, які захищають нас на фронті, та якимось чином знаходять час подивитися наші змагання»

Також українка згадала про рідних, які щодня знаходяться під обстрілами рашистів

Фото: Instagram Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан присвятила медаль чемпіонату Європи-2022 захисникам України та рідним, які щодня знаходяться під обстрілами:

Ця медаль для неї… для України, для воїнів, які захищають нас на фронті, та якимось чином ще знаходять час подивитися наші змагання і передавати нам вітання. Для наших батьків, які зараз знаходяться вдома і кожен день чуют вибухи, ховаючись в бомбосховищах. Ми сподіваємось, що ця медаль подарувала вам посмішку, підняла настрій хоча б на невеличкий час. Усіма думками завжди з вами, а ви з нами. Дякую усім хто не сумнівався та вірив! І величезна подяка Андреа Теренціо, Євгенію Стаценко, Матіа Чезарі, Мішелю Бартолоцци за те, що це стало можливим! Ще багато роботи попереду! Готова як ніколи! Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kharlan Olga (@olgakharlan) Нагадаємо, що збірна України стала третьою в загальному заліку Євро-2022.

Олег Шумейко-молодший