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Українські шаблістки виграли бронзу чемпіонату Європи
У малому фіналі українки виявилися сильнішими за венгерок
18:11
Фото: Національна федерація фехтування України
На чемпіонаті Європи з фехтування в турецькій Анталії жіноча збірна України з шаблі виграла бронзові медалі.
Відзначимо, що в півфіналі українки програли збірній Франції.
Нагадаємо, раніше жіноча збірна України зі шпаги перемогла Швейцарію в поєдинку за бронзову нагороду чемпіонату Європи-2022.