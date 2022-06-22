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Бокс. Чемпіонат світу. Белград

Українські шаблістки виграли бронзу чемпіонату Європи

У малому фіналі українки виявилися сильнішими за венгерок
Фехтування
18:11
Українські шаблістки виграли бронзу чемпіонату Європи
Фото: Національна федерація фехтування України

На чемпіонаті Європи з фехтування в турецькій Анталії жіноча збірна України з шаблі виграла бронзові медалі.

Українська команда в складі Ольги Харлан, Юлія Бакастової, Олени Кравацкої та Олени Вороніної виграла в Угорщині з рахунком 45:41.

Відзначимо, що в півфіналі українки програли збірній Франції.

Нагадаємо, раніше жіноча збірна України зі шпаги перемогла Швейцарію в поєдинку за бронзову нагороду чемпіонату Європи-2022.

Карен Агабекян
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Теги

Олена Вороніна Олена Кравацька Юлія Бакастова Ольга Харлан

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