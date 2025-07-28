Олег Гончар

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан поділилася планами відкрити перший фехтувальний клуб у Києві, який може стати основою для розвитку клубної системи в Україні. Про це вона розповіла в інтерв’ю на YouTube-каналі АкТИвні.

За словами Харлан, цей проєкт їй допомагають реалізувати донори.

Ольга хоче, щоб її академія ала професійну залу з 8-10 доріжками, що буде відповідати європейським стандартам.

За її словами, в Україні, навіть на олімпійській базі, бракує належних умов для фехтування, і вона прагне це змінити.

Я б хотіла підняти фехтування на новий рівень, тому що зараз у нас немає клубної системи, вона не так розвинена, як хотілось би, і, може, як буде в майбутньому.

Мені б дуже хотілося принести саме в Україну ті умови, які я бачила по всьому світу. Тому що, на жаль, класних, професійних умов для фехтування в Україні немає, навіть на олімпійській базі. Ольга Харлан

Окрім спортивної мети, Харлан планує соціальну активність — співпрацю з благодійними фондами та навчання дітей із окупованих територій чи тих, хто втратив батьків.

Наразі ключовою проблемою залишається пошук великого та доступного приміщення.

Нагадаємо, Харлан також розповіла про бажання стати тренером.