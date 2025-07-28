Олег Гончар

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан поділилася думками про можливу тренерську кар’єру після завершення виступів. Про це вона розповіла в інтерв’ю на YouTube-каналі АкТИвні.

Харлан мала досвід роботи з командою як тренерка, і цей процес викликає в неї змішані почуття — любов і водночас певне роздратування.

Харлан зазначила, що бачить себе в ролі тренерки в майбутньому, але буде суворою та вимагатиме від учнів максимальної віддачі, як робила це сама.

Водночас Ольга сказала, що усвідомлює, що не всі спортсмени здатні працювати з такою ж самовіддачею, як вона, і їй доведеться адаптуватися до цього.

36-річна шаблістка здобула шість олімпійських медалей — дві золоті, одну срібну та три бронзові.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу в Грузії Харлан підтримала Аліну Комащук.