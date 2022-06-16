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Харлан виступить на чемпіонаті Європи. Повний склад збірної України

Ігор Рейзлін та Яна Шемякіна також в ділі
Фехтування
12:06
Харлан виступить на чемпіонаті Європи. Повний склад збірної України

Визначився склад збірної України на чемпіонат Європи з фехтування, котрий пройде в Анталії, Туреччина з 17 по 22 червня. Про це повідомляє прес-служба Федерації фехтування України:

Склад збірної України

Жінки

  • Шабля: Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Кравацька, Олена Вороніна

  • Рапіра: Катерина Ченцова, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова, Катерина Буденко (запасна)

  • Шпага: Яна Шемякіна, Влада Харькова, Інна Бровко, Юлія Свистіль

Чоловіки

  • Шабля: Андрій Ягодка, Юрій Цап, Богдан Платонов, Василь Гумен

  • Рапіра: Клод Юнес, Андрій Погребняк, Ростислав Герцик, Даниїл Гойда

  • Шпага: Ігор Рейзлін, Володимир Станкевич, Роман Свічкар, Ян Сич, Нікіта Кошман (запасний)

Раніше Міжнародна федерація фехтування заборонила російським спортсменам виступати навіть під нейтральним прапором.

Сергій Лук'яненко
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