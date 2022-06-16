Харлан виступить на чемпіонаті Європи. Повний склад збірної України
Визначився склад збірної України на чемпіонат Європи з фехтування, котрий пройде в Анталії, Туреччина з 17 по 22 червня. Про це повідомляє прес-служба Федерації фехтування України:
Склад збірної України
Жінки
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Шабля: Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Кравацька, Олена Вороніна
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Рапіра: Катерина Ченцова, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова, Катерина Буденко (запасна)
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Шпага: Яна Шемякіна, Влада Харькова, Інна Бровко, Юлія Свистіль
Чоловіки
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Шабля: Андрій Ягодка, Юрій Цап, Богдан Платонов, Василь Гумен
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Рапіра: Клод Юнес, Андрій Погребняк, Ростислав Герцик, Даниїл Гойда
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Шпага: Ігор Рейзлін, Володимир Станкевич, Роман Свічкар, Ян Сич, Нікіта Кошман (запасний)
Раніше Міжнародна федерація фехтування заборонила російським спортсменам виступати навіть під нейтральним прапором.
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